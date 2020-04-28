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Шмигаль: поступове зняття обмежень дасть можливість контролювати розповсюдження коронавірусу

Шмигаль: поступове зняття обмежень дасть можливість контролювати розповсюдження коронавірусу

Київ • УНН

 • 14380 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у світі є три сценарії, як жити в умовах пандемії. Україна обирає поступове зняття обмежень, які були введені через коронавірус, що дасть можливість постійно контролювати ситуацію з захворюваністю, і у випадку спалахів -оперативно їх локалізувати. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Мені пишуть численні повідомлення та листи з проханням прискорити процес виходу України з карантину. Цілком розумію причини звернень. Але я також усвідомлюю відповідальність влади за життя і здоров'я українців. Адже на початку травня ми очікуємо пік захворювання, який ми повинні пройти, щоб почати процес ослаблення обмежень", - написав Прем'єр.

Він зазначив, що у світі існує три сценарії, як жити далі в умовах пандемії.

"Перший — це йти жорстким шляхом. Залишати все закритим, як це робить Сінгапур або Туреччина. На період священного для мусульман Рамадану турецька влада запроваджує комендантську годину на вихідних, дозволяючи виходити в найближчі магазини лише з 9 до 14 години. Такий сценарій точно не для нас", - зазначив Шмигаль.

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Він додав, що другий варіант — ліберальний.

“Повернутися до звичного життя та відкрити всі заклади. Піти за прикладом Швеції. Однак наразі у Швеції виявлено понад 18 600 випадків захворювань та зафіксовано більш ніж 2 100 смертей. Тобто, летальність становить понад 11%. Це вп’ятеро вище, ніж наразі в Україні", - пише Прем’єр.

На його думку, найбільш доцільним є запровадження третього сценарію.

"І третій сценарій — це не обирати між здоров’ям та економікою, а запускати адаптивний карантин із переходом до нових соціальних норм життя, як це робить більшість країн, зокрема Чехія та Польща, динаміка захворювань яких схожа на ситуацію в Україні. Поступове зняття обмежень дасть нам змогу постійно контролювати ситуацію із захворюваністю та в разі спалахів оперативно їх локалізовувати", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль представив план виходу з карантину, що складається з п’яти етапів.

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