Коли запрацюють кав'ярні, а коли кінотеатри: поетапний план зняття обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.
Відповідно до плану, під час першого етапу, планується відкрити і запустити:
парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони (окрім дитячих майданчиків);
частину об'єктів індустрії краси;
тренування в командних видах спорту;
оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;
кав'ярні (обслуговування на виніс);
автомийки, веломагазини, велопрокат;
почнуть працювати нотаріуси, адвокати, аудитори.
За словами Шмигаля, наступний етап виходу з карантину — це той етап, коли почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.
Під час другого етапу планує запустити:
побутове обслуговування населення;
відновлення навчання випускних класів в школах, підготовка до ЗНО;
заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);
кінотеатри під відкритим небом;
спортзали і фітнес-центри (з обмеженнями і без басейнів);
готелі;
відновлення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.
“Третій, четвертий і п’ятий етапи — це фактично завершення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні — це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони”, — зазначив Денис Шмигаль.
Він також повідомив, що вже є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт та з якими обмеженнями Україні доведеться жити.
“Це так звана „економіка недоторканості“: соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо й в наступному”, — зазначив Прем’єр-міністр.
За його словами, така модель поведінки має бути сприйнята і використовуватися суспільством у майбутньому.
Додамо, що під час третього етапу у Кабміні планують відкрити:
спортивні та дитячі майданчики;
заклади освіти (окремі);
метро (спецперевезення);
пасажирські перевезення в межах області;
ТРЦ (без зон розваги та дитячих майданчиків);
театри і кінотеатри;
хостели, санаторії, бази відпочинку;
заклади громадського харчування з відвідувачами.
Під час четвертого етапу:
метро і весь наземний пасажирський транспорт;
ТРЦ та інші розважальні заклади;
спортзали і фітнес-центри;
заклади громадського харчування;
заклади культури;
заклади освіти;
планову медичну і стоматологічну допомогу.
П'ятий етап, відповідно до плану, передбачає зняття всіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має чіткий план виходу з карантину, який складається з п’яти етапів.