Коли запрацюють кав'ярні, а коли кінотеатри: поетапний план зняття обмежень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.

Відповідно до плану, під час першого етапу, планується відкрити і запустити:

парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони (окрім дитячих майданчиків);

частину об'єктів індустрії краси;

тренування в командних видах спорту;

оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;

кав'ярні (обслуговування на виніс);

автомийки, веломагазини, велопрокат;

почнуть працювати нотаріуси, адвокати, аудитори.

За словами Шмигаля, наступний етап виходу з карантину — це той етап, коли почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.

Під час другого етапу планує запустити:

побутове обслуговування населення;

відновлення навчання випускних класів в школах, підготовка до ЗНО;

заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);

кінотеатри під відкритим небом;

спортзали і фітнес-центри (з обмеженнями і без басейнів);

готелі;

відновлення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.

“Третій, четвертий і п’ятий етапи — це фактично завершення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні — це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони”, — зазначив Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що вже є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт та з якими обмеженнями Україні доведеться жити.

“Це так звана „економіка недоторканості“: соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо й в наступному”, — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, така модель поведінки має бути сприйнята і використовуватися суспільством у майбутньому.

Додамо, що під час третього етапу у Кабміні планують відкрити:

спортивні та дитячі майданчики;

заклади освіти (окремі);

метро (спецперевезення);

пасажирські перевезення в межах області;

ТРЦ (без зон розваги та дитячих майданчиків);

театри і кінотеатри;

хостели, санаторії, бази відпочинку;

заклади громадського харчування з відвідувачами.

Під час четвертого етапу:

метро і весь наземний пасажирський транспорт;

ТРЦ та інші розважальні заклади;

спортзали і фітнес-центри;

заклади громадського харчування;

заклади культури;

заклади освіти;

планову медичну і стоматологічну допомогу.

П'ятий етап, відповідно до плану, передбачає зняття всіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має чіткий план виходу з карантину, який складається з п’яти етапів. 

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