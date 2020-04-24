Коли запрацюють кав'ярні, а коли кінотеатри: поетапний план зняття обмежень

КИЇВ. 24 квітня. УНН. З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.