Когда заработают кафе, а когда кинотеатры: поэтапный план снятия ограничений

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и тому подобное. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

Согласно плану, во время первого этапа планируется открыть и запустить:

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);

часть объектов индустрии красоты;

тренировки в командных видах спорта;

оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами;

кафе (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат;

начнут работать нотариусы, адвокаты, аудиторы.

По словам Шмыгаля, следующий этап выхода из карантина - это тот этап, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и начнут высвобождаться от больных медицинские учреждения.

Во время второго этапа планирует запустить:

бытовое обслуживание населения;

восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;

заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

кинотеатры под открытым небом;

спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);

гостиницы;

восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

"Третий, четвертый и пятый этапы - это фактически завершение карантина. Кроме этого есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы", - отметил Денис Шмыгаль.

Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт и с какими ограничениями Украине придется жить.

"Это так называемая "экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно и в следующем", - отметил Премьер-министр.

По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.

Добавим, что во время третьего этапа в Кабмине планируют открыть:

спортивные и детские площадки;

учебные заведения (отдельные);

метро (спецперевозки);

пассажирские перевозки в пределах области;

ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);

театры и кинотеатры;

хостелы, санатории, базы отдыха;

заведения общественного питания с посетителями.

Во время четвертого этапа:

метро и весь наземный пассажирский транспорт;

ТРЦ и другие развлекательные заведения;

спортзалы и фитнес-центры;

заведения общественного питания;

учреждения культуры;

учебные заведения;

плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап,  в соответствии с планом, предусматривает снятие всех других ограничений, кроме тех, которые установлены местными властями.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство имеет четкий план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов.

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