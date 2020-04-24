Когда заработают кафе, а когда кинотеатры: поэтапный план снятия ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и тому подобное. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
Согласно плану, во время первого этапа планируется открыть и запустить:
парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
часть объектов индустрии красоты;
тренировки в командных видах спорта;
оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами;
кафе (обслуживание на вынос);
автомойки, веломагазины, велопрокат;
начнут работать нотариусы, адвокаты, аудиторы.
По словам Шмыгаля, следующий этап выхода из карантина - это тот этап, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и начнут высвобождаться от больных медицинские учреждения.
Во время второго этапа планирует запустить:
бытовое обслуживание населения;
восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
кинотеатры под открытым небом;
спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);
гостиницы;
восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.
"Третий, четвертый и пятый этапы - это фактически завершение карантина. Кроме этого есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы", - отметил Денис Шмыгаль.
Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт и с какими ограничениями Украине придется жить.
"Это так называемая "экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно и в следующем", - отметил Премьер-министр.
По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.
Добавим, что во время третьего этапа в Кабмине планируют открыть:
спортивные и детские площадки;
учебные заведения (отдельные);
метро (спецперевозки);
пассажирские перевозки в пределах области;
ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);
театры и кинотеатры;
хостелы, санатории, базы отдыха;
заведения общественного питания с посетителями.
Во время четвертого этапа:
метро и весь наземный пассажирский транспорт;
ТРЦ и другие развлекательные заведения;
спортзалы и фитнес-центры;
заведения общественного питания;
учреждения культуры;
учебные заведения;
плановую медицинскую и стоматологическую помощь.
Пятый этап, в соответствии с планом, предусматривает снятие всех других ограничений, кроме тех, которые установлены местными властями.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство имеет четкий план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов.