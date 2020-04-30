Ляшко предостерег Раду касательно решения о поспешном выходе из карантина

“Сегодня мы также работаем над планами выхода из карантина, и я бы хотел призвать всех, что нам нужно, когда мы говорим о выходе из карантина, найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин. Это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости коронавирусной болезни, и будет достаточно обидно выйти из карантина быстрее, чем нужно. Поэтому, пожалуйста, когда мы будем голосовать за любые инициативы по выходу из карантина, учитывать эпидемическую ситуацию, и учитывать влияние экономического этой деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни”, — заявил Ляшко.

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Напомним, что ранее Ляшко подтвердил, что карантин работает, ведь с 2133 коек с подготовленными аппаратами искусственной вентиляции легких занято 58.