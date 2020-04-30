В Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей

Так, решение о смягчении карантина для части предпринимателей принял на своем заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета. К такому шагу здесь прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

“Мы понимаем, что из-за карантина больше всего страдает мелкий бизнес, — прокомментировал заместитель городского головы Игорь Волошин. — Из-за карантина они несут большие убытки. Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкассах мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и пришли к выводу — смягчить карантин для части предпринимателей. Но, конечно же, только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий: это и социальная дистанция, дезинфекция и т.д.”.

В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

— магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

— мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

— рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

— летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Также заместитель городского головы Юрий Ботнарь внес предложение разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории, а еще — объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Напомним, Ляшко предостерег Раду касательно решений о поспешном выходе из карантина.