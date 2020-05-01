Через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Черкаським відділом поліції сьогодні відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом'якшення обмежень вчора ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.
“Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом прийнятого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вчора виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про відкриття перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.
У поліції повідомили, що таке рішення суперечить постанові уряду про запобігання поширенню коронавірусу, але міська влада все одно відмовляється його скасувати.
“Сьогодні, 1 травня, Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог — притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП.
Як повідомляв УНН раніше, у Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкаській області, засудив таке рішення міської влади.