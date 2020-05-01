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Через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Черкаським відділом поліції сьогодні відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом'якшення обмежень вчора ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.

Через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження

“Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом прийнятого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про відкриття перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

У поліції повідомили, що таке рішення суперечить постанові уряду про запобігання поширенню коронавірусу, але міська влада все одно відмовляється його скасувати.

“Сьогодні, 1 травня, Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог — притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП.

Як повідомляв УНН раніше, у Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкаській області, засудив таке рішення міської влади.

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