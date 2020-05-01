Степанов про послаблення карантину у Черкасах: може призвести до катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розкритикував рішення міської влади Черкас про послаблення карантинних заходів, цим діям буде надана оцінка правоохоронців. Про це він повідомив на брифінгу під час своєї поїздки на Черкащину, передає кореспондент УНН.
“Влада міста Черкас вирішила практично повністю скасувати будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом на території України для боротьби з коронавірусною хворобою”, — наголосив Степанов.
Також він додав, що 11 травня уряд буде вводити пом’якшення, бо на сьогоднішній день це дозволяє ситуація.
“Ці пом’якшення, які ми будемо робити, вони будуть грунтуватися на тих даних, які в нас є. І ми будемо впевнені, що вони в майбутньому не погіршать ситуацію”, — наголосив міністр.
Також він заявив, що вчора міська влада Черкас вирішила скасувати карантинні заходи, відкрити магазини, ТРЦ, тераси в закладах харчування.
“Все зможе звести нанівець всю роботу, яка тривала 1,5 місяця. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Звісно, діям міської влади буде надана відповідна оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я категорично засуджую такі дії”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, у Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.