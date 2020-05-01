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Степанов об ослаблении карантина в Черкассах: может привести к катастрофе

Киев • УНН

 • 15759 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал решение городских властей Черкасс об ослаблении карантинных мероприятий, этим действиям будет дана оценка правоохранителей. Об этом он сообщил на брифинге во время своей поездки в Черкасскую область, передает корреспондент УНН.

Степанов об ослаблении карантина в Черкассах: может привести к катастрофе

"Власти города Черкасс решили практически полностью отменить любые карантинные ограничения, которые были введены правительством на территории Украины для борьбы с коронавирусной болезнью", - отметил Степанов.

Также он добавил, что 11 мая правительство будет вводить смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация.

"Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть. И мы будем уверены, что они в будущем не ухудшат ситуацию", - подчеркнул министр.

Также он заявил, что вчера городская власть Черкасс решила отменить карантинные мероприятия, открыть магазины, ТРЦ, террасы в заведениях питания.

"Все сможет свести на нет всю работу, которая продолжалась 1,5 месяца. Это может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, действиям городской власти будет предоставлена соответствующая оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия", - сказал Степанов.

Напомним, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

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