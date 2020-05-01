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Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 18950 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Черкасским отделом полиции сегодня открыто уголовное производство по факту ослабления карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений вчера приняла городская власть, оно противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство

"Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение об открытии парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

В полиции сообщили, что такое решение противоречит постановлению правительства о предотвращении распространения коронавируса, но городские власти все равно отказываются его отменить.

"Сегодня, 1 мая, Черкасским отделом полиции сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По информации полиции, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КоАП.

Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, осудил такое решение городских властей.

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