Зеленський виграв суд у мера Черкас

“25 листопада 2020 року Київський апеляційний суд у відкритому судовому засіданні розглянув цивільну справу за апеляційною скаргою, поданою в інтересах Бондаренка А.В., на рішення Печерського районного суду міста Києва від 1 жовтня 2020 року. Вказаним рішенням відмовлено у задоволенні позову Бондаренка А.В. до Президента України Зеленського В.О. про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "наслідками апеляційного розгляду рішення Печерського районного суду міста Києва від 1 жовтня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу, подану в інтересах Бондаренка А.В., – без задоволення".

Нагадаємо, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва проти Президента України Володимира Зеленського про захист честі й гідності.



У позовній заяві було зазначено, що Зеленський назвав мера Черкас “бандитом”, за що той хотів отримати на свій рахунок символічну 1 грн, як показник того, хто правий, а хто винуватий.