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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12707 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 44407 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64261 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76810 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89453 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112469 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114203 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Зеленский выиграл суд у мэра Черкасс

Зеленский выиграл суд у мэра Черкасс

Киев  •  УНН

 • 24399 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к Президенту Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"25 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе, поданной в интересах Бондаренко А.В., на решение Печерского районного суда города Киева от 1 октября 2020 года. Указанным решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко А.В. к Президенту Украины Зеленского В.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "по результатам апелляционного рассмотрения решение Печерского районного суда города Киева от 1 октября 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу, поданную в интересах Бондаренко А.В., - без удовлетворения".

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против Президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

В исковом заявлении было указано, что Зеленский назвал мэра Черкасс "бандитом", за что тот хотел получить на свой счет символическую 1 грн, как показатель того, кто прав, а кто виноват.

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