Скандал с овцами: к растаможиванию животных приступили только через месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей только сегодня приступила к оформлению документов на растаможивание овец, которых две недели держали в порту Черноморска без еды и воды, а затем доставили в Тульчин, где они уже две недели находятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"09.11.2018 от представителя собственника овец, которые были возвращены турецкой стороной и пока содержатся на территории Тульчинского филиала ГП "Укрветсанзавод", через "единое окно" было зарегистрировано заявление о выдаче Госпродпотребслужбой ветеринарных документов на растаможивание этих животных", - отмечается в сообщении.
По их данным, специалисты Юго-Западной региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте начали процедуру оформления документов.
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Согласно заявке представителя владельца, после растаможки животных планируют разместить на карантинную площадку, которая находится в Одесской области.
Напомним, груз с живыми овцами задержали в порту Черноморска. Как сообщали в Госпродпотребслужбе, овец задержали из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней, животных планировали утилизировать.
В ночь на 27 октября фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не давали вывезти животных, которых "Госпродпотребслужба решила сжечь живьем". На Гайсинской таможне груз с овцами растаможили. Фура со скотом направилась в Тульчин, где живых овец осмотрели ветеринары, а мертвых утилизировали. У живых животных взяли кровь на анализы, ее передали на исследование в Киев.