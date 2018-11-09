Скандал с овцами: к растаможиванию животных приступили только через месяц

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей только сегодня приступила к оформлению документов на растаможивание овец, которых две недели держали в порту Черноморска без еды и воды, а затем доставили в Тульчин, где они уже две недели находятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы, передает УНН.