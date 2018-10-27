Вантажівку із вівцями, яку два тижні протримали у Чорноморську, розмитнили

ГАЙСИН-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Овець, які 2 тижні провели у порту в Одеській області, доправили до Гайсинської митниці, де їх розмитнили. Тепер фура з худобою направляється до Тульчина, де живих овець оглянуть ветеринари і помістять у карантин, а мертві будуть утилізовані, передає кореспондент УНН.