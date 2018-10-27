Вантажівку із вівцями, яку два тижні протримали у Чорноморську, розмитнили
Київ • УНН
ГАЙСИН-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Овець, які 2 тижні провели у порту в Одеській області, доправили до Гайсинської митниці, де їх розмитнили. Тепер фура з худобою направляється до Тульчина, де живих овець оглянуть ветеринари і помістять у карантин, а мертві будуть утилізовані, передає кореспондент УНН.
Наразі, фуру з тваринами супроводжує колона активістів зоозахисних і громадських організацій, аби усі необхідні процедури з утилізації були виконані.
Зокрема, щоб не допустити утилізації живих тварин.
Нагадаємо, сьогодні вранці вантажівка із 300 вівцями покинула територію Чорноморського портового терміналу. Тварин повезли на утилізацію до Вінницької області.
Як повідомляв УНН, одеські активісти, які блокували вантажівку із вівцями, яких два тижні морили голодом, а тепер хочуть утилізувати, запевняють, що тварини кашляють, а із авто тече трупний яд.