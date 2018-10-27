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Одеські активісти: із вантажівки, де перебувають вівці, тече трупний яд

Київ • УНН

 • 37954 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Одеські активісти, які блокували вантажівку із вівцями, яких два тижні морили голодом, а тепер хочуть утилізувати, запевняють, що тварини кашляють, а із авто тече трупний яд, передає УНН.

“Сьогодні ситуація ще гірша, ніж учора. Трупний яд просто тече з автомобіля. Інші тварини, які живі, вони всі кашляють. Вранці ми почали їх годувати голими руками, рукавичок немає. Поліція як завжди чатує”, — зазначають активісти.

Одесити називають ситуацію патовою.

Нагадаємо, 27 жовтня вранці зоозахисники звернулися до всіх небайдужих громадян допомогти у супроводі вантажівки із вівцями, яких планують утилізувати у Вінницькій області.

Нагадуємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі і води знаходилися в порту Чорноморська.

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