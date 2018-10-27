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Фуру із вівцями, яких везуть на утилізацію, супроводжуватиме колона авто активістів

Фуру із вівцями, яких везуть на утилізацію, супроводжуватиме колона авто активістів

Київ • УНН

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ОДЕСА - КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні вранці зоозахисники звернулися до всіх небайдужих громадян допомогти у супроводі вантажівки із вівцями, яких планують утилізувати у Вінницькій області, передає кореспондент УНН.

За словами волонтерів, вночі з’явилася власниця вантажу, що вже два тижні перебуває у Чорноморському портовому терміналі.

“О 10:00 будуть надані офіційні документи на вивіз тварин за межі терміналу. Їх будуть транспортувати до Вінницької області. Для того, аби не допустити, аби живих овець спалили і тримати під контролем всю ситуацію ми на власних автомобілях поїдемо слідом за фурою”, - зазначили зоозахисники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волонтери опублікували відео з місця блокади вантажівки з замореними вівцями

Крім того, волонтери звернулися до всіх небайдужих громадян долучитися до супроводу овець, аби не допустити порушень у процедурі утилізації.

Зазначимо, вночі зоозахисники блокували вивезення товару за межі терміналу, вимагаючи дотримання всіх процедур.

Нагадуємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі і води знаходилися в порту Чорноморська.

У ніч на 27 жовтня фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не давали вивезти тварин, яких вирішили утилізувати, на вбивство, а також закликали одеситів підтягуватися на місце події і не дати знищити тварин. 

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