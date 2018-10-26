Волонтери опублікували відео з місця блокади вантажівки з замореними вівцями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Волонтери, які перекрили дорогу фурі з замореними голодом та спрагою вівцями, опублікували відео з місця блокади вантажівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту UAnimals.
“Фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не дають вивезти тварин на вбивство і намагаються хоч мінімально напоїти тварин водою. Просимо одеситів підтягуватися на місце події і не дати знищити тварин. Нагадаємо, кілька тижнів 300 овець без їжі і води знаходилися в порту Чорноморська. Виживших тварин Держпродспоживчслужба вирішила спалити живцем. Репост!”, — вказано у першому повідомленні спільноти з місця подій.
У другому повідомленні активісти додали, що вони: " не дають вивезти тварин з порту на вбивство і намагаються хоч мінімально напоїти тварин водою".