Волонтеры опубликовали видео с места блокады грузовика с заморенными овцами

“Фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не дают вывезти животных на убийство и пытаются хоть минимально напоить животных водой. Просим одесситов подтягиваться на место происшествия и не дать уничтожить животных. Напомним, несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморск. Выживших животных Госпотребслужба решила сжечь живьем. Репост!”, — указано в первом сообщении сообщества с места событий.

Во втором сообщении активисты добавили, что они: “не дают вывезти животных из порта на убийство и пытаются хоть минимально напоить животных водой”.