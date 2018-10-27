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Фуру с овцами, которых везут на утилизацию, будет сопровождать колонна авто активистов

Фуру с овцами, которых везут на утилизацию, будет сопровождать колонна авто активистов

Киев  •  УНН

 • 11801 просмотра

ОДЕССА - КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня утром зоозащитники обратились ко всем неравнодушным гражданам помочь в сопровождении грузовика с овцами, которых планируют утилизировать в Винницкой области, передает корреспондент УНН.

По словам волонтеров, ночью появилась владелица груза, что уже две недели находится в Черноморском портовом терминале.

"В 10:00 будут предоставлены официальные документы на вывоз животных за пределы терминала. Их будут транспортировать в Винницкую область. Для того, чтобы не допустить, чтобы живых овец сожгли и контролировать всю ситуацию мы на собственных автомобилях поедем вслед за фурой", - отметили зоозащитники.

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Кроме того, волонтеры обратились ко всем неравнодушным гражданам приобщиться к сопровождению овец, чтобы не допустить нарушений в процедуре утилизации.

Отметим, ночью зоозащитники блокировали вывоз товара за пределы терминала, требуя соблюдения всех процедур.

Напоминаем, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморска.

В ночь на 27 октября фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не давали вывезти животных, которых решили утилизировать, а также призвали одесситов подтягиваться на место происшествия и не дать уничтожить животных.

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