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8 марта, 10:25 • 117734 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 156368 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148712 просмотра

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Одесские активисты: из грузовика, где находятся овцы, течет трупный яд

Одесские активисты: из грузовика, где находятся овцы, течет трупный яд

Киев  •  УНН

 • 37952 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Одесские активисты, которые блокировали грузовик с овцами, которых две недели морили голодом, а теперь хотят утилизировать, уверяют, что животные кашляют, а из авто течет трупный яд, передает УНН.

"Сегодня ситуация еще хуже, чем вчера. Трупный яд просто течет из автомобиля. Другие животные, живые, они все кашляют. Утром мы начали их кормить голыми руками, перчаток нет. Полиция как всегда подстерегает", - отмечают активисты.

Одесситы называют ситуацию патовой.

Напомним, 27 октября утром зоозащитники обратились ко всем неравнодушным гражданам помочь в сопровождении грузовика с овцами, которых планируют утилизировать в Винницкой области.

Напоминаем, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморска.

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