Грузовик с овцами, который две недели продержали в Черноморске, растаможили
Киев • УНН
ГАЙСИН-КИЕВ. 27 октября. УНН. Овец, которые 2 недели провели в порту в Одесской области, доставили в Гайсинскую таможню, где их растаможили. Теперь фура со скотом направляется в Тульчин, где живых овец осмотрят ветеринары и поместят в карантин, а мертвые будут утилизированы, передает корреспондент УНН.
Сейчас фуру с животными сопровождает колонна активистов зоозащитных и общественных организаций, чтобы все необходимые процедуры по утилизации были выполнены.
В частности, чтобы не допустить утилизации живых животных.
Напомним, сегодня утром грузовик с 300 овцами покинул территорию Черноморского портового терминала. Животных повезли на утилизацию в Винницкую область.
Как сообщал УНН, одесские активисты, которые блокировали грузовик с овцами, которых две недели морили голодом, а теперь хотят утилизировать, уверяют, что животные кашляют, а с авто течет трупный яд.