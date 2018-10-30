Кров заморених голодом овець передали на аналіз до Києва – зоозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кров овець, яких кілька тижнів тримали у порту Чорноморська, передали на аналіз до Києва, у Державний науково-дослідний інститут. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рух за права тварин UAnimals, передає УНН.
"Кров на аналіз передана в Державний науково-дослідний інститут в Києві. Зразки взяті активістами знаходяться у Вінницькому СЕС (санітарно-епідеміологічній станції, – ред.) У разі виявлення захворювань тварин буде проведено незалежне дослідження", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба розпочала проводити внутрішню перевірку ситуації з вівцями.
Як повідомляв УНН, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморська був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі та води знаходилися в порту.
27 жовтня фуру з вівцями врешті-решт розмитнили. Як планувалося, фура з худобою направилася до Тульчина Вінницької області, де живих овець мали оглянути ветеринари та помістити у карантин, а мертвих – утилізувати.
Через інцидент правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.