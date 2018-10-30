Кров заморених голодом овець передали на аналіз до Києва – зоозахисники

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кров овець, яких кілька тижнів тримали у порту Чорноморська, передали на аналіз до Києва, у Державний науково-дослідний інститут. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рух за права тварин UAnimals, передає УНН.