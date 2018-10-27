За фактом загибелі овець у Чорноморському портовому терміналі відкрили дві справи
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці Одещини відкрили два кримінальні провадження щодо тварин, які два тижні були у закритому контейнері. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
"Чорноморським відділом поліції Одещини розпочато провадження за ст. 251 КК України (порушення ветеринарних правил) та за ст. 299 КК Украіни (жорстоке поводження з тваринами). Досудове розслідування триває", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, сьогодні вранці вантажівка із 300 вівцями покинула територію Чорноморського портового терміналу. Тварин повезли на утилізацію до Вінницької області.
Як повідомляв УНН, одеські активісти, які блокували вантажівку із вівцями, яких два тижні морили голодом, а тепер хочуть утилізувати, запевняють, що тварини кашляють, а із авто тече трупний яд.