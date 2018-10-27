По факту гибели овец в Черноморском портовом терминале открыли два дела

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители Одесской области открыли два уголовных производства в отношении животных, которые две недели были в закрытом контейнере. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Черноморским отделом полиции Одесской области начато производство по ст. 251 УК Украины (нарушение ветеринарных правил) и по ст. 299 УК Украини (жестокое обращение с животными). Досудебное расследование продолжается", - отметили в прокуратуре.

Напомним, сегодня утром грузовик с 300 овцами покинул территорию Черноморского портового терминала. Животных повезли на утилизацию в Винницкую область.

Как сообщал УНН, одесские активисты, которые блокировали грузовик с овцами, которых две недели морили голодом, а теперь хотят утилизировать, уверяют, что животные кашляют, а с авто течет трупный яд.

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