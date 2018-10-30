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Скандал із вівцями: Держпродспоживслужба розпочала внутрішню перевірку

Скандал із вівцями: Держпродспоживслужба розпочала внутрішню перевірку

Київ • УНН

 • 10044 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Держпродспоживслужба проводить внутрішню перевірку ситуації з вівцями, яких два тижні тримали в порту Чорноморська без їжі та води. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

"У зв’язку з поверненням вантажу овець у кількості 300 голів, які були експортовані до Турецької Республіки з Дніпропетровської області, що призвело до виникнення значного суспільного резонансу, та з метою перевірки дотримання вимог Закону України "Про ветеринарну медицину" та Закону України "Про жорстоке поводження з тваринами" Держпродспоживслужба проводить перевірку зазначених фактів", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відповідний наказ вчора, 29 жовтня, підписав голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

Для цього створили робочу групу, яка упродовж двох тижнів повинна забезпечити проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства при карантинуванні та оформленні документів на поголів’я овець держорганами та установами, які входять до сфери управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморська був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі та води знаходилися в порту.

27 жовтня фуру з вівцями врешті-решт розмитнили. Як планувалося, фура з худобою мала направитися до Тульчина Вінницької області, де живих овець мали оглянути ветеринари та помістити у карантин, а мертвих – утилізувати.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження через цей інцидент. 

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