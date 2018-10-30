Скандал с овцами: Госпродпотребслужба начала внутреннюю проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Госпродпотребслужба проводит внутреннюю проверку ситуации с овцами, которых две недели держали в порту Черноморска без еды и воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
"В связи с возвращением груза овец в количестве 300 голов, которые были экспортированы в Турецкую Республику из Днепропетровской области, что привело к возникновению значительного общественного резонанса, и с целью проверки соблюдения требований Закона Украины "О ветеринарной медицине" и Закона Украины "О жестоком обращении с животными" Госпродпотребслужба проводит проверку указанных фактов", – говорится в сообщении.
Отмечено, что соответствующий приказ вчера, 29 октября, подписал глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
Для этого создали рабочую группу, которая в течение двух недель должна обеспечить проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства при карантинировании и оформлении документов на поголовье овец госорганами и учреждениями, которые входят в сферу управления Госпродпотребслужбы.
Напомним, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту.
27 октября фуру с овцами в конце концов растаможили. Как планировалось, фура со скотом должна была направиться в Тульчин Винницкой области, где живых овец должны были осмотреть ветеринары и поместить в карантин, а мертвых – утилизировать.
Правоохранители открыли два уголовных производства из-за этого инцидента.