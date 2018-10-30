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Кровь заморенных голодом овец передали на анализ в Киев – зоозащитники

Кровь заморенных голодом овец передали на анализ в Киев – зоозащитники

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Кровь овец, которых несколько недель держали в порту Черноморска, передали на анализ в Киев, в Государственный научно-исследовательский институт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил движение за права животных UAnimals, передает УНН.

"Кровь на анализ передана в Государственный научно-исследовательский институт в Киеве. Образцы взяты активистами находятся в Винницком СЭС (санитарно-эпидемиологической станции, – ред.) В случае выявления заболеваний животных будет проведено независимое исследование", – говорится в сообщении.

Напомним, Госпродпотребслужба начала проводить внутреннюю проверку ситуации с овцами.

Как сообщал УНН, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту.

27 октября фуру с овцами в конце концов растаможили. Как планировалось, фура со скотом направилась в Тульчин Винницкой области, где живых овец должны были осмотреть ветеринары и поместить в карантин, а мертвых – утилизировать.

Из-за инцидента правоохранители открыли два уголовных производства.

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