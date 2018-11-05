Овець, яких два тижні морили голодом, повернуть в Одеську область

Ферма розташована на 16 км траси Київ – Одеса в Одеській області. Протягом чотирьох днів ангар облаштують для утримання овець. Створення екоферми, за словами волонтерів, це приклад гуманного ставлення до тварин.

Наразі із господаркою овець підписано договір про наміри щодо передачі тварин на екоферму. Станом на сьогодні – 236 овець живі. Ветеринари разом із волонтерами взяли у тварин всі необхідні аналізи.

"У ГУ Держпродспоживслужби тиждень тому обіцяли, що аналізи зроблять за кошти держави, однак через два дні нам повідомили, що господарка овець повинна сплатити 186 тис. грн за аналізи. У випадку, якщо оплата не надійде, – тварини перейдуть у власність держави", – зазначила представник об’єднання волонтерських зоозахисних організацій Вікторія Козаченко.

Крім того, Козаченко повідомила, що отримала відповідь від начальника керівника Держпродсживслужби Володимира Лапи про те, що за результатами аналізів особливо небезпечних хвороб у овець не виявлено, однак офіційного документу поки не надав.

За словами зоозахисників, чиновники продовжують створювати важкі умови для отримання всіх дозвільних документів на перевезення тварин назад до Одеської області.

Нагадаємо, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморська був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі та води знаходилися в порту. Як повідомляли у Держпродспоживслужбі, вантаж із живими вівцями планували утилізувати.

У ніч на 27 жовтня фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не давали вивезти тварин, яких "Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем". На Гайсинській митниці вантаж із вівцями розмитнили. Фура з худобою направилася до Тульчина, де живих овець оглянули ветеринари, а мертвих мали утилізувати. Кров живих овець передали на аналіз до Києва.