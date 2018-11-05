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Овец, которых две недели морили голодом, вернут в Одесскую область

Овец, которых две недели морили голодом, вернут в Одесскую область

Киев  •  УНН

 • 17282 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Отару овец, что находится под Тульчином Винницкой области, после получения всех разрешительных документов, перевезут в Одесской области на экоферму. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщили зоозащитники, передает корреспондент УНН.

Ферма расположена на 16 км трассы Киев – Одесса в Одесской области. В течение четырех дней ангар обустроят для содержания овец. Создание экофермы, по словам волонтеров, это пример гуманного отношения к животным.

Сейчас с хозяйкой овец подписан договор о намерениях по передаче животных на экоферму. По состоянию на сегодняшний день – 236 овец живы. Ветеринары вместе с волонтерами взяли у животных все необходимые анализы.

"В ГУ Госпродпотребслужбы неделю назад обещали, что анализы сделают за счет государства, однако через два дня нам сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тыс. грн за анализы. В случае, если оплата не поступит, – животные перейдут в собственность государства", – отметила представитель объединения волонтерских зоозащитных организаций Виктория Козаченко.

Кроме того, Козаченко сообщила, что получила ответ от начальника руководителя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы о том, что по результатам анализов особо опасных болезней у овец не обнаружено, однако официального документа пока не предоставил.

По словам зоозащитников, чиновники продолжают создавать тяжелые условия для получения всех разрешительных документов на перевозку животных обратно в Одесскую область.

Напомним, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту. Как сообщали в Госпродпотребслужбе, груз с живыми овцами планировали утилизировать.

В ночь на 27 октября фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не давали вывезти животных, которых "Госпродпотребслужба решила сжечь живьем". На Гайсинской таможне груз с овцами растаможили. Фура со скотом направилась в Тульчин, где живых овец осмотрели ветеринары, а мертвых должны были утилизировать. Кровь живых овец передали на анализ в Киев.

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