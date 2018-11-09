Скандал із вівцями: до розмитнення тварин приступили лише за місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тільки сьогодні приступила до оформлення документів на розмитнення овець, яких два тижні тримали в порту Чорноморська без їжі та води, а потім доставили до Тульчина, де вони вже два тижні перебувають. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби, передає УНН.
“09.11.2018 від представника власника овець, які були повернуті турецькою стороною та наразі утримуються на території Тульчинської філії ДП „Укрветсанзавод“, через „єдине вікно“ була зареєстрована заява щодо видачі Держпродспоживслужбою ветеринарних документів на розмитнення цих тварин”, — зазначається у повідомленні.
За їхніми даними, спеціалісти Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті розпочали процедуру оформлення документів.
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Відповідно до заявки представника власника, після розмитнення тварини планують розмістити на карантинний майданчик, який знаходиться в Одеській області.
Нагадаємо, вантаж із живими вівцями затримали у порту Чорноморська. Як повідомляли у Держпродспоживслужбі, овець затримали через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб, тварин планували утилізовувати.
У ніч на 27 жовтня фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не давали вивезти тварин, яких "Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем". На Гайсинській митниці вантаж із вівцями розмитнили. Фура з худобою направилася до Тульчина, де живих овець оглянули ветеринари, а мертвих мали утилізувати. У живих тварин взяли кров на аналізи, її передали на дослідження до Києва.