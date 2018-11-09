Скандал із вівцями: до розмитнення тварин приступили лише за місяць

ukru
Ексклюзив
12:16 • 36859 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 91292 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 88978 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 80616 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 102992 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 113773 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 71090 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81491 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 151259 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224859 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.6 м/с
56 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 143079 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 120827 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 107952 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 101627 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 71397 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 91302 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 113776 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 151262 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 498967 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 578929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 45880 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 52063 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 189048 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184341 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183535 перегляди
Актуальне
Скандал із вівцями: до розмитнення тварин приступили лише за місяць

Скандал із вівцями: до розмитнення тварин приступили лише за місяць

Київ • УНН

 • 10583 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тільки сьогодні приступила до оформлення документів на розмитнення овець, яких два тижні тримали в порту Чорноморська без їжі та води, а потім доставили до Тульчина, де вони вже два тижні перебувають. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби, передає УНН.

“09.11.2018 від представника власника овець, які були повернуті турецькою стороною та наразі утримуються на території Тульчинської філії ДП „Укрветсанзавод“, через „єдине вікно“ була зареєстрована заява щодо видачі Держпродспоживслужбою ветеринарних документів на розмитнення цих тварин”, — зазначається у повідомленні.

За їхніми даними, спеціалісти Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті розпочали процедуру оформлення документів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Овець, яких два тижні морили голодом, повернуть в Одеську область

Відповідно до заявки представника власника, після розмитнення тварини планують розмістити на карантинний майданчик, який знаходиться в Одеській області.

Нагадаємо, вантаж із живими вівцями затримали у порту Чорноморська. Як повідомляли у Держпродспоживслужбі, овець затримали через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб, тварин планували утилізовувати.

У ніч на 27 жовтня фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не давали вивезти тварин, яких "Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем". На Гайсинській митниці вантаж із вівцями розмитнили. Фура з худобою направилася до Тульчина, де живих овець оглянули ветеринари, а мертвих мали утилізувати. У живих тварин взяли кров на аналізи, її передали на дослідження до Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08