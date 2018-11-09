Скандал із вівцями: до розмитнення тварин приступили лише за місяць

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тільки сьогодні приступила до оформлення документів на розмитнення овець, яких два тижні тримали в порту Чорноморська без їжі та води, а потім доставили до Тульчина, де вони вже два тижні перебувають. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби, передає УНН.