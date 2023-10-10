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Скандал из-за падения российской ракеты: в Польше уходят в отставку два генерала

Скандал из-за падения российской ракеты: в Польше уходят в отставку два генерала

Киев • УНН

 • 1903125 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Два высших польских военачальника ушли в отставку из-за спора с министром обороны, который начался с падения российской ракеты на территории Польши. Об этом сообщила сообщила газета Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

После роста напряженности между двумя командующими — начальником Генерального штаба генералом Раймундом Анджейчаком и оперативным командующим генералом Томашем Пиотровски — и министром обороны Мариушем Блащаком два генерала ушли в отставку.

Конфликт начался после того, как Петровского публично обвинили в халатности при падении российской ракеты в Быдгащи. Блащак раскритиковал Пиотровского за то, что он не сообщил ему об инциденте, и выразил недовольство тем, что армия не нашла ракету, которую позже обнаружил гражданский.

Хотя уже тогда Блащак предложил уволить генерала Пиотровского, президент Анджей Дуда, принимающий кадровые решения в отношении руководящих командующих Вооруженных сил, не захотел пойти на такие жесткие действия.

С тех пор и между генералами – Раймундом Анджейчаком, который поддерживал Оперативного командующего – и министром Мариушем Блащаком, возник спор.

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