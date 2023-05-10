Попередньо під польським Бидгощем впала російська ракета Х-55 - експерти

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Згідно з висновками Технологічного інституту ВПС, об'єктом була російська крилата ракета Х-55, яка найімовірніше, прилетіла з-за польского східного кордону, оскільки польська армія не має їх ні на озброєнні, ні на зберіганні, повідомило RMF24.

Це виключає версію, яка з'явилася невдовзі після знахідки залищків, про те, ща ракета була випущена з польського полігону під час навчань або випробувань систем протиповітряної оборони. Польща немає ні таких ракет, ні систем для їх запуску, зазначило видання.

У середині грудня минулого року росіяни здійснили масований обстріл української території. Серед іншого, вони використовували для атаки авіацію, яка дислокується в білорусі. Якщо цей факт офіційно підтвердять у Польші, це означатиме, що ракету запустили з російського літака, й на територію Польщі вона потрапила через східний кордон, подолавши пів країни, про це повідомляє ВВС.

Доповнення

Винищувачі Північноатлантичного альянсу були підняті в повітря у зв'язку з появою багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО. В ході операції на радарах служб з'явився об'єкт, який залетів на територію Польщі з території білорусі.

Польські служби відстежували об'єкт, але втратили його з поля зору поблизу Бидгоща. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де залишки ракети були знайдені випадковим свідком наприкінці квітня.

Джерела, опитані журналістами RMF24, стверджують, що пошуки проводилися незабаром після грудневого інциденту, але були припинені після невдалих спроб та через складні погодні умови. У той час через Польщу проходили потужні хуртовини.

ЗМІ встановили, що військові - всупереч своєму зобов'язанню - не повідомили прокуратуру про порушення польського повітряного простору невстановленим об'єктом.У грудні до слідчих не надійшло жодного повідомлення з цього приводу, і, як з'ясували журналісти, провадження у цій справі було розпочато лише наприкінці квітня. Через кілька місяців після повідомлення цивільної влади. Ті, в свою чергу, отримали повідомлення про непізнаний об'єкт від випадкового свідка.

Наразі прокуратура кваліфікувала падіння крилатої ракети як таке, що спричинило загрозу життю і здоров'ю багатьох людей. Однак не виключено, що тепер кваліфікація буде розширена. Глава польського уряду підтвердив, що теж не знав про інцидент.

"Я дізнався про інцидент тоді, коли повідомив про нього. Це було за кілька днів до кінця квітня", - повідомив Матеуш Моравецький.

Доповнення

Також 7 травня, як раніше повідомляв УНН, російський Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet, що здійснював політ над Чорним морем.

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