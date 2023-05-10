Предварительно под польским Быдгощем упала российская ракета Х-55 - эксперты

Детали

Согласно выводам Технологического института ВВС, объектом была российская крылатая ракета Х-55, которая скорее всего, прилетела из-за польской восточной границы, поскольку польская армия не имеет их ни на вооружении, ни на хранении, сообщило RMF24.

Это исключает версию, которая появилась вскоре после находки остатков, о том, что ракета была выпущена с польского полигона во время учений или испытаний систем противовоздушной обороны. Польша не имеет ни таких ракет, ни систем для их запуска, отметило издание.

В середине декабря прошлого года россияне осуществили массированный обстрел украинской территории. Среди прочего, они использовали для атаки авиацию, которая дислоцируется в беларуси. Если этот факт официально подтвердят в Польше, это будет означать, что ракету запустили с российского самолета, и на территорию Польши она попала через восточную границу, преодолев полстраны, об этом сообщает ВВС.

Дополнение

Истребители Североатлантического альянса были подняты в воздух в связи с появлением многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО. В ходе операции на радарах служб появился объект, который залетел на территорию Польши с территории Беларуси.

Польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду вблизи Быдгоща. Это произошло примерно в двух километрах от места, где остатки ракеты были найдены случайным свидетелем в конце апреля.

Источники, опрошенные журналистами RMF24, утверждают, что поиски проводились вскоре после декабрьского инцидента, но были прекращены после неудачных попыток и из-за сложных погодных условий. В то время через Польшу проходили мощные метели.

СМИ установили, что военные - вопреки своему обязательству - не сообщили прокуратуру о нарушении польского воздушного пространства неустановленным объектом. В декабре к следователям не поступило ни одного сообщения по этому поводу, и, как выяснили журналисты, производство по этому делу было начато только в конце апреля. Через несколько месяцев после сообщения гражданских властей. Те, в свою очередь, получили сообщение о неопознанном объекте от случайного свидетеля.

Сейчас прокуратура квалифицировала падение крылатой ракеты как повлекшее угрозу жизни и здоровью многих людей. Однако не исключено, что теперь квалификация будет расширена. Глава польского правительства подтвердил, что тоже не знал об инциденте.

"Я узнал об инциденте тогда, когда сообщил о нем. Это было за несколько дней до конца апреля", — сообщил Матеуш Моравецкий.

Дополнение

Также 7 мая, как ранее сообщал УНН, российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet, совершавший полет над Черным морем.

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