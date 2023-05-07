Агресивні та небезпечні маневри: російський Су-35 перехопив польський прикордонний літак над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Російський Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet, що здійснював політ над Чорним морем. Про інцидент повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії, поблизу кордонів якої стався інцидент, пише УНН.
Польський прикордонний здійснював патрулювальну місію в рамках європейських домовленостей про взаємний захист зовнішніх кордонів ЄС. L410 Turbolet перебував над Чорним морем неподалік повітряного простору Румунії, коли був перехоплений російським винищувачем Су-35.
Повітряний інцидент стався у п'ятницю, 5 травня, вдень близько 13:20 за місцевим часом.
"Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі російської федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та створювали серйозні труднощі в управлінні польськими літаками", – вказується в заяві відомства.
Після цього два бойові літаки румунських ВПС і два літаки ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції, отримали попередження від Об'єднаного центру повітряних операцій НАТО в іспанській Торрехоні про небезпечну ситуацію і були готові за потреби втрутитися, але все обійшлося.
Польський екіпаж діяв спокійно та професійно "у ситуації, безвідповідально створеній російським пілотом, і зміг повністю контролювати літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами літака Су-35".
Врешті польській літак сів в аеропорту на території Румунії. Ніхто з членів екіпажу не постраждав.
Нагадаємо
Російські військові літаки вже не вперше вдаються до небезпечних провокацій з літаками та безпілотниками західних країн. Зокрема, у березні два російські літаки Су-27 здійснили небезпечний маневр під час перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper ВПС США і він упав у Чорне море. Пізніше відео з камери, яка була на збитому над Чорним морем американському безпілотнику MQ-9 Reaper, свідчить, що російські винищувачі переслідували безпілотник, наближалися до нього і скидали на нього паливо.