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Агрессивные и опасные маневры: российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет над Черным морем

Агрессивные и опасные маневры: российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет над Черным морем

Киев • УНН

 • 2008377 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet, совершавший полет над Черным морем. Об инциденте сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии, вблизи границ которой произошел инцидент, пишет УНН

Польский пограничный осуществлял патрулирующую миссию в рамках европейских договоренностей о взаимной защите внешних границ ЕС. L410 Turbolet находился над Черным морем неподалеку воздушного пространства Румынии, когда был перехвачен российским истребителем Су-35.

Воздушный инцидент произошел в пятницу, 5 мая, днем около 13:20 по местному времени.

"Агрессивные и опасные маневры, неоднократно совершаемые истребителями российской федерации вблизи польских самолетов, создавали высокий уровень турбулентности и создавали серьезные трудности в управлении польскими самолетами", – указывается в заявлении ведомства.

После этого два боевых самолета румынских ВВС и два самолета ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, получили предупреждение от Объединенного центра воздушных операций НАТО в испанской Торрехоне об опасной ситуации и были готовы при необходимости вмешаться, но все обошлось.

Польский экипаж действовал спокойно и профессионально "в ситуации, безответственно созданной российским пилотом, и смог полностью контролировать самолет после начальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35".

В итоге польский самолет сел в аэропорту на территории Румынии. Никто из членов экипажа не пострадал.

Напомним

Российские военные самолеты уже не впервые прибегают к опасным провокациям с самолетами и беспилотниками западных стран. В частности, в марте два российских самолета Су-27 совершили опасный маневр во время перехвата беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США и он упал в Черное море. Позже видео с камеры, которая была на сбитом над Черным морем американском беспилотнике MQ-9 Reaper, свидетельствует, что российские истребители преследовали беспилотник, приближались к нему и сбрасывали на него топливо.

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