З Ізраїля до Польщі прибув літак зі 120 поляками - міністр оборони Блащак
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Перший евакуаційний рейс з Ізраїля зі 120 громадянами Польщі на борту вранці 9 жовтня приземлився в аеропорту Варшави. Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак, повідомляє УНН.
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“Перші евакуйовані з Ізраїля вже прибули до Польщі. Дякую нашим військовим за успішне проведення операції”, - написав Блащак у X.
За його словами, понад 120 поляків повернулися до Варшави на борту військових літаків.
Доповнення
8 жовтня Влада Польщі повідомляла, що за їхньою інформацією близько 200 польських туристів потребують евакуації з Ізраїлю, серед них є діти.
Pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce. Dziękuję żołnierzom za sprawne przeprowadzenie operacji. Jesteście najlepsi! pic.twitter.com/g3b28XpgO6— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023
Додамо
Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли пораненого українського хлопчика із міста Сдерот на півдні країни, неподалік від сектора Газа.
За даними МОЗ та ЗС Ізраїлю, у країні під час війни, що розпочалася з атаки з сектору Газа 7 жовтня, наразі поранено вже 2382 людини, приблизно 700 загинули.