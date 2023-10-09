Ізраїль повідомляє про понад 700 загиблих і 2382 поранених, у секторі Газа фіксують 493 жертви

Деталі

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє, що станом на сьогоднішній ранок у лікарнях Ізраїлю пройшли лікування 2382 особи від ран, отриманих на війні.

22 з них перебувають у критичному стані, 345 з тяжкими пораненнями.

За останніми оцінками, загинуло понад 700 ізраїльтян.

За даними палестинського МОЗ, які цитують арабські ЗМІ, кількість людей, які загинули в секторі Газа, становить 493 людей, включаючи 20 дітей, і є близько 2751 поранених.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.

В Ізраїлі за минулу добу вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.