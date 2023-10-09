Израиль сообщает о более 700 погибших и 2382 раненых, в секторе Газа фиксируют 493 жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По данным Минздрава и ВС Израиля, в стране во время войны, начавшейся с атаки из сектора Газа 7 октября, сейчас ранены уже 2382 человека, примерно 700 погибли. Как отмечают в палестинском Минздраве, в секторе Газа фиксируют 493 жертвы. Об этом пишет УНН.
Детали
Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что по состоянию на сегодняшнее утро в больницах Израиля прошли лечение 2382 человека от ран, полученных на войне.
22 из них находятся в критическом состоянии, 345 с тяжелыми ранениями.
По последним оценкам, погибло более 700 израильтян.
По данным палестинского Минздрава, которые цитируют арабские СМИ, число людей, погибших в секторе Газа, составляет 493 человека, включая 20 детей, и около 2751 человек ранены.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.
В Израиле за минувшие сутки удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.