Из Израиля в Польшу прибыл самолет со 120 поляками - министр обороны Блащак
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Первый эвакуационный рейс из Израиля со 120 гражданами Польши на борту утром 9 октября приземлился в аэропорту Варшавы. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает УНН.
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“Первые эвакуированные из Израиля уже прибыли в Польшу. Спасибо нашим военным за успешное проведение операции”, - написал Блащак в X.
По его словам, более 120 поляков вернулись в Варшаву на борту военных самолетов.
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8 октября польские власти сообщили, что по их информации около 200 польских туристов нуждаются в эвакуации из Израиля, среди них есть дети.
Pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce. Dziękuję żołnierzom za sprawne przeprowadzenie operacji. Jesteście najlepsi! pic.twitter.com/g3b28XpgO6— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023
Добавим
Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот на юге страны, неподалеку от сектора Газа.
По данным Минздрава и ВС Израиля, в стране во время войны, начавшейся с атаки из сектора Газа 7 октября, сейчас ранены уже 2382 человека, примерно 700 погибли.