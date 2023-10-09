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Из Израиля в Польшу прибыл самолет со 120 поляками - министр обороны Блащак

Из Израиля в Польшу прибыл самолет со 120 поляками - министр обороны Блащак

Киев • УНН

 • 640239 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Первый эвакуационный рейс из Израиля со 120 гражданами Польши на борту утром 9 октября приземлился в аэропорту Варшавы. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщает УНН.

Цитата

“Первые эвакуированные из Израиля уже прибыли в Польшу. Спасибо нашим военным за успешное проведение операции”, - написал Блащак в X.

По его словам, более 120 поляков вернулись в Варшаву на борту военных самолетов.

Дополнение

8 октября польские власти сообщили, что по их информации около 200 польских туристов нуждаются в эвакуации из Израиля, среди них есть дети.

Pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce. Dziękuję żołnierzom za sprawne przeprowadzenie operacji. Jesteście najlepsi! pic.twitter.com/g3b28XpgO6

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023

Добавим

Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот на юге страны, неподалеку от сектора Газа.

По данным Минздрава и ВС Израиля, в стране во время войны, начавшейся с атаки из сектора Газа 7 октября, сейчас ранены уже 2382 человека, примерно 700 погибли.

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