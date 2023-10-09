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МЗС повідомило про рятувальну операцію в Ізраїлі: вивезли пораненого українського хлопчика з міста поблизу сектора Газа

МЗС повідомило про рятувальну операцію в Ізраїлі: вивезли пораненого українського хлопчика з міста поблизу сектора Газа

Київ • УНН

 • 535400 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли пораненого українського хлопчика із міста Сдерот на півдні країни, неподалік від сектора Газа. Про це повідомив у понеділок речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

Цитата

"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства", - повідомив Ніколенко у Facebook.

З його слів, хлопчику надано медичну та психологічну допомогу.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.

В Ізраїлі за минулу добу вдалося розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.

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