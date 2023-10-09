МЗС повідомило про рятувальну операцію в Ізраїлі: вивезли пораненого українського хлопчика з міста поблизу сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли пораненого українського хлопчика із міста Сдерот на півдні країни, неподалік від сектора Газа. Про це повідомив у понеділок речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства", - повідомив Ніколенко у Facebook.
З його слів, хлопчику надано медичну та психологічну допомогу.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.
В Ізраїлі за минулу добу вдалося розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.