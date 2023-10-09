МИД сообщил о спасательной операции в Израиле: вывезли раненого украинского мальчика из города вблизи сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот на юге страны, неподалеку от сектора Газа. Об этом сообщил в понедельник спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранение во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства", - сообщил Николенко в Facebook.
По его словам, мальчику оказана медицинская и психологическая помощь.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.
В Израиле за минувшие сутки удалось разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.