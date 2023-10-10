Скандал через падіння російської ракети: у Польщі йдуть у відставку два генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Два вищих польських воєначальника пішли у відставку через суперечку з міністром оборони, яка розпочалася з падіння російської ракети на території Польщі. Про це повідомила повідомила газета Rzeczpospolita, пише УНН.
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Після зростання напруженості між двома командувачами — начальником Генерального штабу генералом Раймундом Анджейчаком і оперативним командувачем генералом Томашем Піотровським — і міністром оборони Маріушем Блащаком двоє генералів пішли у відставку.
Конфлікт почався після того, як Петровського публічно звинуватили в недбалості під час падіння російської ракети в Бидгащі. Блащак розкритикував Піотровського за те, що він не повідомив його про інцидент, і висловив невдоволення тим, що армія не знайшла ракету, яку пізніше виявив цивільний.
Хоча вже тоді Блащак запропонував звільнити генерала Піотровського, президент Анджей Дуда, який приймає кадрові рішення щодо керівних командувачів Збройних сил, не захотів піти на такі жорсткі дії.
Відтоді і між генералами – Раймундом Анджейчаком, який підтримував Оперативного командувача – і міністром Маріушем Блащаком, спостерігається суперечка.
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