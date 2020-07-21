Ситуация в Луцке: правоохранители проверяют информацию о наличии в городе еще одной мины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Мужчина, захвативший людей в автобусе в центре Луцка, сообщил о наличии еще одной мины в городе, которую он может подорвать дистанционно. Правоохранители информацию о наличии мины не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала Zik, передает УНН.
"Мы знаем, что он заявляет о таком (о мине в другой части города - ред.), но у нас нет подтверждения или опровержения того, есть ли другая мина. Сейчас ищем зацепки, чтобы найти. Он не говорил, где именно она установлена. но мы предлагаем всем гражданам сохранять спокойствие и понимать, что полиция и СБУ сделает все, чтобы локализовать ситуацию и сохранить жизнь заложникам", - сказал Геращенко.
Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет. Позже СБУ уточнила количество заложников.
Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой.
Как сообщалось ранее в УНН, по информации полиции, мужчина, захвативший заложников в Луцке, на контакт не идет. Также очевидцы событий заметили в городе тяжелую технику.