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Ситуація в Луцьку: правоохоронці перевіряють інформацію про наявність в місті ще однієї міни

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік, який захопив людей в автобусі у центрі Луцька, повідомив про наявність ще однієї міни в місті, яку він може підірвати дистанційно. Правоохоронці інформацію про наявність міни не можуть ні підтвердити, ні спростувати. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі каналу Zik, передає УНН.

"Ми знаємо, що він заявляє про таке (міну в іншій частині міста – ред.), але у нас немає підтвердження чи спростування того, чи є інша міна. Зараз шукаємо зачіпки, щоб знайти. Він не казав, де саме вона встановлена. Але ми пропонуємо всім громадянам зберігати спокій і розуміти, що поліція і СБУ зробить все, щоб локалізували ситуацію і зберегти життя заручникам", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає. Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой.

Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією поліції, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, на контакт не йде. Також очевидці подій помітили у місті важку техніку.

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