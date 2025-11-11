Ситуация в энергетике и обыски НАБУ и САП: в "Энергоатоме" прокомментировали текущую ситуацию
Киев • УНН
Коллектив "Энергоатома" продолжает работать в усиленном режиме, несмотря на российские атаки и обыски на фоне коррупционного скандала, отметили в компании.
Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что коллектив компании работает в усиленном режиме, обеспечивая стабильное производство около 60% электроэнергии страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
Детали
Как отметили в "Энергоатоме", уже начата подготовка к планово-предупредительным ремонтам энергоблоков в 2026 году. Это стратегическая работа, направленная на дальнейшее повышение надежности оборудования и стабильность работы атомных станций в будущем.
Отдельно в "Энергоатоме" прокомментировали обыски, проводившиеся недавно. Там заявили, что эта ситуация не нанесла ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлияла на выполнение производственных планов и безопасность эксплуатации атомных станций.
Напомним
С утра 10 ноября НАБУ и САП проводят обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Также НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас". На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.
В САП также показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.