Ситуация в энергетике и обыски НАБУ и САП: в "Энергоатоме" прокомментировали текущую ситуацию

$41.980.11
48.510.02
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 3142 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 12445 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 17481 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 56549 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 71674 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100205 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 117986 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120410 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86464 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57473 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 31946 просмотра
Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов11 ноября, 00:28 • 13618 просмотра
Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины11 ноября, 00:59 • 14962 просмотра
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 11396 просмотра
Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый домPhoto11 ноября, 02:07 • 9326 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 68636 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 117989 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 53995 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120413 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 111592 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Покровск
Харьковская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 288 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 47674 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 122186 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 127602 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 171593 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото

Ситуация в энергетике и обыски НАБУ и САП: в "Энергоатоме" прокомментировали текущую ситуацию

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Коллектив "Энергоатома" продолжает работать в усиленном режиме, несмотря на российские атаки и обыски на фоне коррупционного скандала, отметили в компании.

Ситуация в энергетике и обыски НАБУ и САП: в "Энергоатоме" прокомментировали текущую ситуацию

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что коллектив компании работает в усиленном режиме, обеспечивая стабильное производство около 60% электроэнергии страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Детали

Как отметили в "Энергоатоме", уже начата подготовка к планово-предупредительным ремонтам энергоблоков в 2026 году. Это стратегическая работа, направленная на дальнейшее повышение надежности оборудования и стабильность работы атомных станций в будущем.

Отдельно в "Энергоатоме" прокомментировали обыски, проводившиеся недавно. Там заявили, что эта ситуация не нанесла ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлияла на выполнение производственных планов и безопасность эксплуатации атомных станций.

Напомним

С утра 10 ноября НАБУ и САП проводят обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Также НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас". На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.

В САП также показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Энергетика
Обыск
Электроэнергия
Специализированная антикоррупционная прокуратура