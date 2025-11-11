Ситуація в енергетиці та обшуки НАБУ і САП: в "Енергоатомі" прокоментували поточну ситуацію
Київ • УНН
Колектив "Енергоатому" продовжує працювати у посиленому режимі, попри російські атаки і обшуки на тлі корупційного скандалу, зазначили в компанії.
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що колектив компанії працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
Деталі
Як зазначили в "Енергоатомі", вже розпочато підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році. Це стратегічна робота, яка спрямована на подальше підвищення надійності обладнання та стабільність роботи атомних станцій у майбутньому.
Окремо в "Енергоатомі" прокоментували обшуки, що проводились нещодавно. Там заявили, що ця ситуація не завдала шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинула на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій.
Нагадаємо
Від ранку 10 листопада НАБУ та САП проводять обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Також НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас". На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми та можливі загрози від антикорупційних органів.
У САП також показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.