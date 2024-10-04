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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация сбалансированная, но хрупкая: заместитель министра энергетики призвал потребителей в Украине проверить утепление

Ситуация сбалансированная, но хрупкая: заместитель министра энергетики призвал потребителей в Украине проверить утепление

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:35  •  3409 просмотра

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Ситуация в энергосистеме Украины стабильная, но хрупкая. Заместитель министра энергетики призывает потребителей проверить утепление и подготовиться к зиме, пока продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

Ситуация в энергосистеме стабильная, ремонтный процесс осуществляется успешно. Но потребителям в стране важно осуществить мероприятия по повышению энергоэффективности. Пока есть время для подготовки к зимнему сезону.

Пишет УНН с ссылкой на Романа Андарака, заместителя министра энергетики в эфире "Единых новостей".

Баланс в системе есть. В определенные времена мы привлекаем импорт или помощь. Здесь бы я хотел попросить, использовав умеренную погоду, проверить плотность окон, исправность бытовых обогревательных приборов; принять меры по энергоэффективности 

- отметил чиновник.

Восстановление энергетической инфраструктуры перед зимой: Украина и Франция усиливают сотрудничество2 октября 2024, 18:48 • 39933 просмотра

Роман Андарак также рассказал, что восстановление и ремонты продолжаются постоянно.

Мы пытаемся восстановить все, что можно в этих условиях. Что-то осталось живым, что-то является неживым после российских атак. Ремонтный процесс осуществляется даже успешнее, чем мы ожидали

- информирует представитель Минэнерго.

Но и система атакуется захватчиками непрерывно, - это происходит ежедневно по несколько раз. Особенно страдают объекты в прифронтовых регионах. Соответственно, потребности в материалах, оборудовании остаются постоянными.

Энергетики восстановили поврежденную линию питания оккупированной Запорожской АЭС2 октября 2024, 18:53 • 37169 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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