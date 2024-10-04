Ситуация сбалансированная, но хрупкая: заместитель министра энергетики призвал потребителей в Украине проверить утепление
Киев • УНН
Ситуация в энергосистеме Украины стабильная, но хрупкая. Заместитель министра энергетики призывает потребителей проверить утепление и подготовиться к зиме, пока продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.
Ситуация в энергосистеме стабильная, ремонтный процесс осуществляется успешно. Но потребителям в стране важно осуществить мероприятия по повышению энергоэффективности. Пока есть время для подготовки к зимнему сезону.
Пишет УНН с ссылкой на Романа Андарака, заместителя министра энергетики в эфире "Единых новостей".
Баланс в системе есть. В определенные времена мы привлекаем импорт или помощь. Здесь бы я хотел попросить, использовав умеренную погоду, проверить плотность окон, исправность бытовых обогревательных приборов; принять меры по энергоэффективности
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Роман Андарак также рассказал, что восстановление и ремонты продолжаются постоянно.
Мы пытаемся восстановить все, что можно в этих условиях. Что-то осталось живым, что-то является неживым после российских атак. Ремонтный процесс осуществляется даже успешнее, чем мы ожидали
Но и система атакуется захватчиками непрерывно, - это происходит ежедневно по несколько раз. Особенно страдают объекты в прифронтовых регионах. Соответственно, потребности в материалах, оборудовании остаются постоянными.
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