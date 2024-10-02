Энергетики восстановили поврежденную линию питания оккупированной Запорожской АЭС

Поврежденная в результате российского обстрела воздушная линия 330 кВ - снова в работе. Сейчас оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

«Благодарен нашим энергетикам за работу. Восстановлена одна из линий питания Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российского обстрела. Впрочем, пока Запорожская АЭС оккупирована, угроза аварии остается. Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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В ведомстве напомнили, что 1 октября из-за российской атаки на энергообъект одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена. Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и восстановить питание. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня.