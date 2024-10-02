Енергетики відновили пошкоджену лінію живлення окупованої Запорізької АЕС
Київ • УНН
Після російського обстрілу відремонтовано лінію 330 кВ, що живить ЗАЕС. Станція тепер має основне та резервне електропостачання, але загроза аварії залишається через окупацію.
Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі. Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями, передає УНН із посиланням на Міненерго.
"Вдячний нашим енергетикам за роботу. Відновлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Втім, поки Запорізька АЕС окупована, загроза аварії залишається. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Додамо
У відомстві нагадали, що 1 жовтня через російську атаку на енергооб’єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена. Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні.