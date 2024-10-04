Ситуація збалансована, але крихка: заступник міністра енергетики закликав споживачів в Україні перевірити утеплення
Київ • УНН
Ситуація в енергосистемі України стабільна, але крихка. Заступник міністра енергетики закликає споживачів перевірити утеплення та підготуватися до зими, поки триває відновлення пошкодженої інфраструктури.
Ситуація в енергосистемі стабільна, ремонтний процес здійснюється успішно. Але споживачам в країні важливо здійснити заходи щодо підвищення енергоефективності. Поки є час для підготовки до зимового сезону.
Пише УНН із посиланням на Романа Андарака, заступника міністра енергетики в ефірі "Єдиних новин".
Баланс у системі є. В певні часи ми залучаємо імпорт чи допомогу. Тут би я хотів попросити, використавши помірну погоду, перевірити щільність вікон, справність побутових обігрівальних приладів; зробити заходи з енергоефективності
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Роман Андарак також розповів, що відновлення і ремонти тривають постійно.
Ми намагаємось відновити все, що можна в цих умовах. Щось залишилось живим, щось є неживим після російських атак. Ремонтний процес здійснюється навіть успішніше, ніж ми очікували
Але й система атакується загарбниками безперервно, - це відбувається щодня по декілька разів. Особливо страждають об’єкти у прифронтових регіонах. Відповідно, потреби в матеріалах, обладнанні залишаються постійними.
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