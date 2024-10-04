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Ситуація збалансована, але крихка: заступник міністра енергетики закликав споживачів в Україні перевірити утеплення

Ситуація збалансована, але крихка: заступник міністра енергетики закликав споживачів в Україні перевірити утеплення

Київ • УНН

 • 12110 перегляди

Ситуація в енергосистемі України стабільна, але крихка. Заступник міністра енергетики закликає споживачів перевірити утеплення та підготуватися до зими, поки триває відновлення пошкодженої інфраструктури.

Ситуація в енергосистемі стабільна, ремонтний процес здійснюється успішно. Але споживачам в країні важливо здійснити заходи щодо підвищення енергоефективності. Поки є час для підготовки до зимового сезону.

Пише УНН із посиланням на Романа Андарака, заступника міністра енергетики в ефірі "Єдиних новин".

Баланс у системі є. В певні часи ми залучаємо імпорт чи допомогу. Тут би я хотів попросити, використавши помірну погоду, перевірити щільність вікон, справність побутових обігрівальних приладів; зробити заходи з енергоефективності 

– зазначив посадовець.

Відновлення енергетичної інфраструктури перед зимою: Україна та Франція посилюють співпрацю02.10.24, 21:48 • 40759 переглядiв

Роман Андарак також розповів, що відновлення і ремонти тривають постійно.

Ми намагаємось відновити все, що можна в цих умовах. Щось залишилось живим, щось є неживим після російських атак. Ремонтний процес здійснюється навіть успішніше, ніж ми очікували

- інформує представник Міненерго.

Але й система атакується загарбниками безперервно, - це відбувається щодня по декілька разів. Особливо страждають об’єкти у прифронтових регіонах. Відповідно, потреби в матеріалах, обладнанні залишаються постійними.

Енергетики відновили пошкоджену лінію живлення окупованої Запорізької АЕС02.10.24, 21:53 • 38178 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
frantsiiaФранція
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