Ситуация остается критической: Лубинец по результатам проверок укрытий

Команда Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца совершила 510 мониторинговых визитов в 23 областях Украины и предоставила органам власти 2124 рекомендации. Результаты проверок свидетельствуют, что ситуация остается критической. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня мы совершили 510 мониторинговых визитов в 23 областях Украины и предоставили органам власти 2124 рекомендации. Результаты свидетельствуют: ситуация остается критической - сообщил Лубинец.

Он отметил, что в частности:

11,5% укрытий не имеют безбарьерного доступа;

10,6% не оборудованы средствами оказания первой домедицинской помощи;

8,8% не обеспечены запасами питьевой воды;

в 37 случаях укрытия, обозначенные на официальных картах, фактически не существуют или не функционируют.

Он привел пример, что на Буковине было проведено 24 мониторинга, и во время проверок в поселке Красноильск выявлены грубые нарушения обустройства укрытий: помещение укрытия поселкового совета вообще не соответствует требованиям, а в дошкольном учреждении №2 вместо укрытия обустроена кухня. Следовательно, информация на карте укрытий Черновицкой ОВА не соответствует действительности.

"Похожая ситуация и в других областях. Так, в Ивано-Франковской области по результатам 23 мониторингов выявлены системные несоответствия в сведениях о защитных сооружениях. Часть данных, обнародованных в областном реестре, оказалась устаревшей, ненадлежащим образом оформленной или недостоверной. В частности, по трем адресам укрытия отсутствовали, а некоторые общины области не внесли свои укрытия в общий перечень области на официальном веб-сайте Ивано-Франковской ОВА", - добавил Лубинец.

По его словам, такие нарушения - не отдельные случаи, а системность.

Именно поэтому по итогам всех проверок мы сформируем рекомендации правительству, чтобы усовершенствовать систему гражданской защиты и обеспечить людям реальное право на безопасное укрытие - добавил Лубинец.

Напомним

В столице началось строительство современных противорадиационных укрытий нового типа. Первые два уже построены в Оболонском районе, который стал пионером в реализации этого важного проекта гражданской защиты.